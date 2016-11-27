Николай Попов: В 12-й партии Карлсен постарается получить позицию, в которой сможет мучить Карякина

Известный телекомментатор, международный мастер по шахматам Николай Попов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» предположил, что в заключительной, 12-й партии матча за шахматную корону между ее обладателем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным норвежец не будет рисковать, но постарается получить позицию с небольшим перевесом, в которой сможет мучить соперника.

В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени Карякин и Карлсен закончили вничью предпоследнюю «классическую» партию проходящего в Нью-Йорке матча. Счет остался равным — 5,5:5,5.

«Магнус такой человек, что он может попробовать не доводить дело до тай-брейка и попытается сыграть в 12-й партии на победу, - сказал Попов. - Но серьезно рисковать и он, думаю, не будет. Ведь в той партии, которую Карлсен белыми проиграл, он зарвался, «закусил удила», отдал пешки в надежде поставить мат. В 12-й партии, конечно, ничего такого он делать не будет. Но если Магнус сумеет получить позицию, в которой он может играть в своем стиле и безболезненно мучить Сергея — то он, конечно, будет это делать».

Последняя «классическая» партия матча между Карлсеном и Карякиным состоится в понедельник.

О том, как развивались события в 11-й партии, а также полное интервью Николая Попова, читайте здесь.