«Вашингтон» проиграл «Торонто», Овечкин и Сошников отдали по голевому пасу
Хоккеисты
«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
переиграли «Вашингтон».
Встреча,
прошедшая в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась со счетом 4:2 в
пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Мэтт Мартин, Джеймс ван
Римсдайк, Остон Мэттьюс и Назем Кадри. У гостей отличились Никлас Бекстрем и
Маркус Юханссон.
Российский
защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 21 минуту, нанес один бросок,
совершил два силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский
нападающий «Торонто» Никита Сошников отыграл 15 минут, нанес четыре броска,
отдал голевой пас, совершил один силовой прием и дважды заблокировал броски
соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский
защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду 17 минут, нанес один бросок,
совершил один силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, окончив
матч с показателем полезности «минус два».
Российский
нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл более 22 минут, нанес три
броска, отдал голевой пас, совершил четыре силовых приема, один раз
заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс
один».
Российский
форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду 17 минут, нанес два
броска, окончив матч с нулевым показателем полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Торонто» 30 ноября в 05:00 (мск) в гостях сыграет с «Эдмонтоном», а «Вашингтон» 2 декабря в 03:00 (мск) примет «Айлендерс».
Матч
Торонто - Вашингтон - 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
Голы:
Мартин (Бозак, Марнер), 2:35 (1:0). ван Римсдайк (Сошников, Марнер), 23:28 (2:0 - бол.). Мэттьюз (Ханвик, Хьюман), 40:22 (3:0). Бэкстрём 49:30 (3:1). Кадри (Комаров, Райлли), 51:50 (4:1). Юханссон (Овечкин, Бэкстрём), 56:44 (4:2).
Место и дата
27 ноября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция