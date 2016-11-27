«Вашингтон» проиграл «Торонто», Овечкин и Сошников отдали по голевому пасу

Хоккеисты «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Вашингтон».

Встреча, прошедшая в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Мэтт Мартин, Джеймс ван Римсдайк, Остон Мэттьюс и Назем Кадри. У гостей отличились Никлас Бекстрем и Маркус Юханссон.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 21 минуту, нанес один бросок, совершил два силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Торонто» Никита Сошников отыграл 15 минут, нанес четыре броска, отдал голевой пас, совершил один силовой прием и дважды заблокировал броски соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду 17 минут, нанес один бросок, совершил один силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус два».

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл более 22 минут, нанес три броска, отдал голевой пас, совершил четыре силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду 17 минут, нанес два броска, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Торонто» 30 ноября в 05:00 (мск) в гостях сыграет с «Эдмонтоном», а «Вашингтон» 2 декабря в 03:00 (мск) примет «Айлендерс».