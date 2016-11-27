Три голевых паса Малкина помогли «Питтсбургу» дожать «Нью-Джерси»

Хоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Нью-Джерси».

Встреча, прошедшая в Питтсбурге на льду «Консоль Энерджи-центра», завершилась в серии буллитов со счетом 4:3. В составе хозяев по шайбе забросили Джейк Гюнцель, Том Кюнхакль и Сидни Кросби, а Крис Летанг стал автором победного буллита. У гостей отличились Вернон Фиддлер и Майкл Каммальери, оформивший дубль.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 22 минуты, нанес четыре броска, трижды ассистировал партнерам при взятии ворот, совершил один силовой прием, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

Российский нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин отыграл 15 минут, нанес два броска, совершил два силовых приема, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Питтсбург» 1 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Нью-Джерси» 30 ноября в 04:00 (мск) на выезде встретится с «Виннипегом».