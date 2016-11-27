Три голевых паса Малкина помогли «Питтсбургу» дожать «Нью-Джерси»
Хоккеисты
«Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной
лиги переиграли «Нью-Джерси».
Встреча,
прошедшая в Питтсбурге на льду «Консоль Энерджи-центра», завершилась в серии
буллитов со счетом 4:3. В составе хозяев по шайбе забросили Джейк Гюнцель, Том
Кюнхакль и Сидни Кросби, а Крис Летанг стал автором победного буллита. У гостей
отличились Вернон Фиддлер и Майкл Каммальери, оформивший дубль.
Российский
нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 22 минуты, нанес четыре
броска, трижды ассистировал партнерам при взятии ворот, совершил один силовой
прием, окончив матч с показателем полезности «плюс два».
Российский
нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин отыграл 15 минут, нанес два броска,
совершил два силовых приема, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с
нулевым показателем полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Питтсбург» 1 декабря в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Нью-Джерси» 30 ноября в 04:00 (мск) на выезде встретится с «Виннипегом».
Матч
Питтсбург - Нью-Джерси - 4:3 Б. (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Каммаллери (Палмиери), 3:33 (0:1). Гентзел (Дэйли, Малкин), 21:23 (1:1). Кюнхакль (Малкин, Олекси), 22:38 (2:1). Фиддлер 24:00 (2:2 - мен.). Каммаллери (Мур, Заха), 29:19 (2:3 - бол.). Кросби (Малкин, Раст), 59:46 (3:3).
Победный буллит:
Летанг - 4:3.
Место и дата
27 ноября 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция