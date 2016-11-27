Голевой пас Радулова помог «Монреалю» обыграть «Детройт»
Хоккеисты
«Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
уступили «Монреалю».
Встреча,
прошедшая в Детройте на льду «Джо Луис-Арены», завершилась в овертайме со
счетом 2:1 в пользу гостей. В их составе по разу отличились Брендан Галлахер и
Алекс Гальченюк. У хозяев шайбу забросил Джастин Абделкейдер.
Российский
нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на льду 17 минут, нанес два
броска, отдал голевой пас, совершил один силовой прием, окончив матч с
показателем полезности «плюс один».
Российский
защитник «Монреаля» Андрей Марков отыграл 25 минут, нанес один бросок, окончив
матч с нулевым показателем полезности.
Российский
защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду 25 минут, совершил один
бросок, шесть (!) раз совершил силовой прием, трижды заблокировал бросок
соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Детройт» 30 ноября в 03:30 (мск) примет «Даллас», а «Монреаль» 30 ноября в 06:00 (мск) на выезде сразится с «Анахаймом».
Матч
Детройт - Монреаль - 1:2 О.Т. (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы:
Абделькадер (Нильсен, Гленденинг), 43:20 (1:0). Галлахер (Плеканец, Патерин), 51:05 (1:1). Гальченюк (Радулов, Уэбер), 63:37 (1:2).
Место и дата
27 ноября 03:00, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция