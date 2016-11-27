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Голевой пас Радулова помог «Монреалю» обыграть «Детройт»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Монреалю».

Встреча, прошедшая в Детройте на льду «Джо Луис-Арены», завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу гостей. В их составе по разу отличились Брендан Галлахер и Алекс Гальченюк. У хозяев шайбу забросил Джастин Абделкейдер.

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на льду 17 минут, нанес два броска, отдал голевой пас, совершил один силовой прием, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский защитник «Монреаля» Андрей Марков отыграл 25 минут, нанес один бросок, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду 25 минут, совершил один бросок, шесть (!) раз совершил силовой прием, трижды заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Детройт» 30 ноября в 03:30 (мск) примет «Даллас», а «Монреаль» 30 ноября в 06:00 (мск) на выезде сразится с «Анахаймом».

Матч

Детройт - Монреаль - 1:2 О.Т. (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы:

Абделькадер (Нильсен, Гленденинг), 43:20 (1:0). Галлахер (Плеканец, Патерин), 51:05 (1:1). Гальченюк (Радулов, Уэбер), 63:37 (1:2).

Место и дата

27 ноября 03:00, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция

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