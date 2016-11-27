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«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту», Тарасенко очков не набрал

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Миннесоту».

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе на льду «Скоттрейд-центра», завершилась в серии буллитов со счетом 4:3. В составе хозяев по шайбе забросили Пол Штястны, Джейден Шварц отметился дублем, а Дэвид Перрон стал автором победного буллита. У гостей отличились Микко Койву, Эрик Хаула и Чарли Койл.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отыграл почти 21 минуту, нанес два броска, результативными действиями не отметился, окончив матч с показателем полезности «минус два».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Сент-Луис» 29 ноября 04:00 (мск) примет «Даллас», а «Миннесота» 30 ноября в 06:00 (мск) на выезде сразится с «Ванкувером».

Матч

Сент-Луис - Миннесота - 4:3 Б. (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Койву (Цукер), 11:36 (0:1). Штястны (Перрон), 27:41 (1:1). Хаула (Поминвилль, Нидеррайтер), 29:43 (1:2). Шварц (Перрон, Петранжело), 43:27 (2:2). Шварц (Петранжело, Парайко), 44:30 (3:2 - бол.). Койл (Стаал, Койву), 58:52 (3:3).

Победный буллит:

Перрон - 4:3.

Место и дата

27 ноября 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция

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