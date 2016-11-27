«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту», Тарасенко очков не набрал

Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Миннесоту».

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе на льду «Скоттрейд-центра», завершилась в серии буллитов со счетом 4:3. В составе хозяев по шайбе забросили Пол Штястны, Джейден Шварц отметился дублем, а Дэвид Перрон стал автором победного буллита. У гостей отличились Микко Койву, Эрик Хаула и Чарли Койл.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отыграл почти 21 минуту, нанес два броска, результативными действиями не отметился, окончив матч с показателем полезности «минус два».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Сент-Луис» 29 ноября 04:00 (мск) примет «Даллас», а «Миннесота» 30 ноября в 06:00 (мск) на выезде сразится с «Ванкувером».