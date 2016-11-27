«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту», Тарасенко очков не набрал
Хоккеисты
«Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной
лиги переиграли «Миннесоту».
Встреча,
прошедшая в Сент-Луисе на льду «Скоттрейд-центра», завершилась в серии буллитов
со счетом 4:3. В составе хозяев по шайбе забросили Пол Штястны, Джейден Шварц
отметился дублем, а Дэвид Перрон стал автором победного буллита. У гостей
отличились Микко Койву, Эрик Хаула и Чарли Койл.
Российский
нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отыграл почти 21 минуту, нанес два
броска, результативными действиями не отметился, окончив матч с показателем
полезности «минус два».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Сент-Луис» 29 ноября 04:00 (мск) примет «Даллас», а «Миннесота» 30 ноября в 06:00 (мск) на выезде сразится с «Ванкувером».
Матч
Сент-Луис - Миннесота - 4:3 Б. (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Койву (Цукер), 11:36 (0:1). Штястны (Перрон), 27:41 (1:1). Хаула (Поминвилль, Нидеррайтер), 29:43 (1:2). Шварц (Перрон, Петранжело), 43:27 (2:2). Шварц (Петранжело, Парайко), 44:30 (3:2 - бол.). Койл (Стаал, Койву), 58:52 (3:3).
Победный буллит:
Перрон - 4:3.
Место и дата
27 ноября 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция