«Коламбус» проиграл «Флориде», Бобровский отразил 22 броска
Хоккеисты
«Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
переиграли «Коламбус».
Встреча,
прошедшая в Санрайзе на льду «Би-Би-энд-Ти центра», завершилась в серии
буллитов со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе шайбу в основное время забросил
Яромир Ягр, а победный буллит исполнил Александр Барков. У гостей отличился
Брэндон Саад.
Российский
вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл весь матч, парировав 22 из 23
бросков в створ.
В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» 28 ноября в 02:05 (мск) в гостях сыграет с «Каролиной», а «Коламбус» 30 ноября в 03:00 (мск) примет «Тампу-Бэй».
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