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«Коламбус» проиграл «Флориде», Бобровский отразил 22 броска

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Коламбус».

Встреча, прошедшая в Санрайзе на льду «Би-Би-энд-Ти центра», завершилась в серии буллитов со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе шайбу в основное время забросил Яромир Ягр, а победный буллит исполнил Александр Барков. У гостей отличился Брэндон Саад.

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл весь матч, парировав 22 из 23 бросков в створ.

В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» 28 ноября в 02:05 (мск) в гостях сыграет с «Каролиной», а «Коламбус» 30 ноября в 03:00 (мск) примет «Тампу-Бэй».

Матч

Флорида - Коламбус - 2:1 Б. (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Ягр (Торнтон, Барков), 16:45 (1:0). Саад (Дубински, Эткинсон), 52:50 (1:1).

Победный буллит:

Барков - 2:1.

Место и дата

27 ноября 03:00, BB&T Центр, Онлайн-трансляция

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