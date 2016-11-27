«Коламбус» проиграл «Флориде», Бобровский отразил 22 броска

Хоккеисты «Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Коламбус».

Встреча, прошедшая в Санрайзе на льду «Би-Би-энд-Ти центра», завершилась в серии буллитов со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе шайбу в основное время забросил Яромир Ягр, а победный буллит исполнил Александр Барков. У гостей отличился Брэндон Саад.

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл весь матч, парировав 22 из 23 бросков в створ.

В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» 28 ноября в 02:05 (мск) в гостях сыграет с «Каролиной», а «Коламбус» 30 ноября в 03:00 (мск) примет «Тампу-Бэй».