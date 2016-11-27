«Оттава» одержала волевую победу над «Каролиной»

Хоккеисты «Оттавы» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Каролину».

Встреча, прошедшая в Оттаве на льду «Канадиен Тайр-центра», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У гостей в первом периоде отличился Себастьян Ахо. Дион Фанеф во второй 20-минутке счет сравнял, а Кайл Туррис в третьем периоде забросил победную шайбу.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Оттава» 28 ноября в 03:00 (мск) в гостях сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Каролина» 28 ноября в 02:05 (мск) примет «Флориду».