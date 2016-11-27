«Оттава» одержала волевую победу над «Каролиной»
Хоккеисты
«Оттавы» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
переиграли «Каролину».
Встреча,
прошедшая в Оттаве на льду «Канадиен Тайр-центра», завершилась со счетом 2:1 в
пользу хозяев. У гостей в первом периоде отличился Себастьян Ахо. Дион Фанеф во
второй 20-минутке счет сравнял, а Кайл Туррис в третьем периоде забросил
победную шайбу.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Оттава» 28 ноября в 03:00 (мск) в гостях сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Каролина» 28 ноября в 02:05 (мск) примет «Флориду».
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