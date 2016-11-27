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Роман Широков: Выиграть Кубок конфедераций нам пока не по силам

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бывший капитан сборной России Роман Широков оценил шансы российской команды на Кубке конфедераций, который пройдет в 2017 году в России. 

— Выиграть Кубок конфедераций нам пока не по силам. Но надо стремиться показать максимально высокий результат. Для начала, хотя бы выйти из группы. Сумасшедшая поддержка должна нивелировать то давление, которое будет оказываться на сборную России, - цитирует Широкова «Матч ТВ». 

Напомним, 26 ноября в ходе официальной жеребьевки определились группы Кубка конфедераций 2017 года. Так в группу А к сборной России попали Мексика, Португалия и Новая Зеландия. А в группе В чемпион Африки, Чили, Австралия, Германия.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. 

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