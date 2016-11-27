Российский гроссмейстер Елисеев трагически погиб в возрасте 20 лет

В Москве в возрасте 20 лет погиб российский гроссмейстер, экс-чемпион России по классическим шахматам Юрий Елисеев.

Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщил близкий друг Елисеева гроссмейстер Даниил Дубов.

«Этой ночью трагически погиб мой близкий друг, блестящий шахматист и аналитик, один из самых талантливых знакомых мне людей Юра Елисеев. Он пытался перелезть из окна на балкон двенадцатого этажа, но сорвался», - написал Дубов.

Елисеев становился чемпионом мира среди кадетов 2012 года. В 2013 году получил звание гроссмейстера. Он выиграл чемпионат России по классическим шахматам в возрасте 16 лет. В мировом рейтинге Международной шахматной федерации юный спортсмен занимал 212-е место.