Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Крылья Советов- : -Томь
Хоккей  Северсталь- : -СКА
Футбол  Краснодар- : -Зенит
Футбол  Ростов- : -Анжи
Биатлон  Смешанная эстафета
Биатлон  Супермикст
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вирчу и Мойр победили в танцах на этапе Гран-при в Саппоро с мировым рекордом, Синицина и Кацалапов - пятые

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Олимпийские чемпионы 2010 года в танцах на льду Тесса Вирчу - Скотт Мойр стали победителями шестого этапа Гран-при в японском Саппоро. Пара установила новый мировой рекорд по сумме двух программ - 195.84.

Серебро завоевали двукратные чемпионы мира французы Габриэлла Пападакис - Гийом Сизерон. Чемпионы мира и Европы итальянцы Анна Каппеллини -- Лука Ланотте замкнули тройку.

Российские танцоры Виктория Синицина - Никита Кацалапов заняли пятое место.

Саппоро (Япония)

«Гран-при»

6-й этап

NHK Trophy

Танцы

1. Тесса Вирчу - Скотт Мойр (Канада) - 195.84,

2. Габриэлла Пападакис - Гийом Сизерон (Франция) - 186.66,

3. Анна Капеллини - Лука Ланотте (Италия) - 180.42... 

5. Виктория Синицина - Никита Кацалапов (Россия) - 169.62.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тесса Вирчу и Скотт Мойр: Мировые рекорды для нас не имеют значенияОлимпийские чемпионы 2010 года в танцах на льду, серебряные медалисты Игр-2014 в Сочи канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр, установившие два мировых рекорда на этапе «Гран-при» в Японии, заявили, что баллы для них имеют второстепенное значение.Вирчу и Мойр установили новый мировой рекорд по набранным баллам в коротком танцеОлимпийские чемпионы 2010 года в танцах на льду, серебряные медалисты Игр-2014 в Сочи канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр установили новый мировой рекорд по набранным баллам в коротком танце.Вирчу и Мойр лидируют после короткого танца на этапе Гран-при в ЯпонииКанадские фигуристы Тесса Вирчу и Скотт Мойр, набрав 79,47 балла, лидируют после короткого танца на проходящем в японском Саппоро шестом этапе Гран-при.Больше звездочек! Сколько российских фигуристок выйдет в финал «Гран-при»?Больше звездочек! Сколько российских фигуристок выйдет в финал «Гран-при»?В пятницу в японском Саппоро стартует заключительный, шестой этап серии «Гран-при». Представляем его основные интриги.Никита Кацалапов: Нам не хватило прокатов, чтобы показать свою готовность на все стоОлимпийский чемпион Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, оценил выступление пары на пятом этапе «Гран-при» Cup of China.И гордость, и грусть. Об итогах «Гран-при» в КитаеИ гордость, и грусть. Об итогах «Гран-при» в КитаеБлестящая победа Радионовой, очередной срыв Ковтуна, долгожданный взлет Степановой и Букина – «Советский спорт» о событиях Кубка Китая.Российская пара Степанова/Букин стали третьими на этапе Гран-при в ПекинеРоссийская пара Александра Степанова/Иван Букин заняли третье место на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Пекине.Российская пара Степанова/Букин идут третьими после короткого танца на этапе Гран-при в ПекинеРоссийская пара Александра Степанова/Иван Букин занимает третье место после короткого танца на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Пекине.Китайская битва за Марсель. Наступает решающая фаза борьбы за финал «Гран-при»Китайская битва за Марсель. Наступает решающая фаза борьбы за финал «Гран-при»В Пекине стартует предпоследний, пятый этап серии «Гран-при» по фигурному катанию – Кубок Китая. Представляем его основные интриги.«Спасибо!» Как Евгения Медведева разговаривала прямо по ходу выступления (видео)«Спасибо!» Как Евгения Медведева разговаривала прямо по ходу выступления (видео)Чемпионка мира удивила программой, в которой кроме блестящей техники и интереснейшей хореографии присутствовало еще и живое общение с залом.Синицина и Кацалапов стали победителями второго этапа Кубка России в Йошкар-ОлеВ Йошкар-Оле состоялся второй этап Кубка России по фигурному катанию. В танцах на льду победу одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.Синицина и Кацалапов выиграли второй этап Кубка России по фигурному катанию в танцах на льдуВ Йошкар-Оле проходит второй этап Кубка России по фигурному катанию. Победу в танцах на льду одержала пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов.Марина Зуева: Каждый день видеть, как катается Патрик Чан – счастье!Марина Зуева: Каждый день видеть, как катается Патрик Чан – счастье!Знаменитый тренер рассказала о своих новых учениках, а также заверила, что продолжит бороться за российскую пару Синицина-Кацалапов.Двойная эйфория. «Японский Гагарин» взял новую космическую высоту (видео)Двойная эйфория. «Японский Гагарин» взял новую космическую высоту (видео)Ханю опять идет на рекорды, Вирчу и Мойр вновь в строю, Медведева и Погорилая покоряют Японию: «Скейт-парад» возвращается на Sovsport.ru.Все по-взрослому. Кто порадовал, а кто разочаровал на прокатах фигуристов в СочиВсе по-взрослому. Кто порадовал, а кто разочаровал на прокатах фигуристов в СочиSovsport.ru – о том, как лидеры сборной России по фигурному катанию отчитались на контрольных прокатах о работе в межсезонье.Маги и чародеи. Как российские фигуристы готовятся к новому сезону (видео)Маги и чародеи. Как российские фигуристы готовятся к новому сезону (видео)В воскресенье часть сборной страны выступила на шоу в Москве, а в ближайшие выходные вся команда покажет свои программы на прокатах в Сочи.Александр Жулин: Ильиных нужен КацалаповТренер Александр Жулин рассказал о впечатлениях от российских танцевальных пар Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Елена Ильиных/Руслан Жиганшин.Илья Авербух: Все три наши фигуристки способны выиграть чемпионат мираИлья Авербух: Все три наши фигуристки способны выиграть чемпионат мираПризер Олимпиады-2002, известный хореограф Илья Авербух в интервью Sovsport.ru оценил перспективы россиянок перед произвольной программой.Чарли Уайт: Россиянам пора перестать страдать по поводу распада пары Ильиных/КацалаповОлимпийский чемпион Сочи-2014 в танцах на льду Чарли Уайт подвел итоги соревнований в Бостоне, где в эти дни проходит чемпионат мира по фигурному катанию.Полет вопреки. Как французские танцоры стали двукратными чемпионами мираПолет вопреки. Как французские танцоры стали двукратными чемпионами мираГабриэлла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли второе золото чемпионата мира – при том, что по ходу сезона трижды получали серьезные травмы.

Виктория Синицина
Виктория Синицинавсе новости
Никита Кацалапов
Никита Кацалаповвсе новости
Скотт Мойр
Скотт Мойрвсе новости
Тесса Вирчу
Тесса Вирчувсе новости

Cпецпредложение