Вирчу и Мойр победили в танцах на этапе Гран-при в Саппоро с мировым рекордом, Синицина и Кацалапов - пятые
Олимпийские чемпионы 2010 года в танцах на льду Тесса Вирчу - Скотт Мойр стали победителями шестого этапа Гран-при в японском Саппоро. Пара установила новый мировой рекорд по сумме двух программ - 195.84.
Серебро завоевали двукратные чемпионы мира французы Габриэлла Пападакис - Гийом Сизерон. Чемпионы мира и Европы итальянцы Анна Каппеллини -- Лука Ланотте замкнули тройку.
Российские танцоры Виктория Синицина - Никита Кацалапов заняли пятое место.
Саппоро (Япония)
«Гран-при»
6-й этап
NHK Trophy
Танцы
1. Тесса Вирчу - Скотт Мойр (Канада) - 195.84,
2. Габриэлла Пападакис - Гийом Сизерон (Франция) - 186.66,
3. Анна Капеллини - Лука Ланотте (Италия) - 180.42...
5. Виктория Синицина - Никита Кацалапов (Россия) - 169.62.
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