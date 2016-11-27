Ломаченко нанес Уолтерсу первое поражение в карьере

Николас Уолтерc и Василий Ломаченко Источник: Associated Press

Украинский боксер Василий Ломаченко одержал победу над ямайцем Николасом Уолтерсом в бою за титул чемпиона мира по версии WBO во 2-м полулёгком весе (до 59 кг).

Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно. После седьмого раунда Уолтерс отказался от продолжения борьбы. Возможной причиной этого решения могла стать травма ямайца.

По версии «Советского спорта» на момент остановки боя Ломаченко выиграл у соперника шесть раундов из семи.

Таким образом, Ломаченко одержал 7 победу (5 досрочно) в карьере при 1 поражении. На счету Уолтерса 26 побед (21 досрочно), 1 поражение и 1 ничья.