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Ломаченко нанес Уолтерсу первое поражение в карьере

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Николас Уолтерc и Василий Ломаченко
Николас Уолтерc и Василий ЛомаченкоИсточник: Associated Press

Украинский боксер Василий Ломаченко одержал победу над ямайцем Николасом Уолтерсом в бою за титул чемпиона мира по версии WBO во 2-м полулёгком весе (до 59 кг).

Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно. После седьмого раунда Уолтерс отказался от продолжения борьбы. Возможной причиной этого решения могла стать травма ямайца.

По версии «Советского спорта» на момент остановки боя Ломаченко выиграл у соперника шесть раундов из семи.

Таким образом, Ломаченко одержал 7 победу (5 досрочно) в карьере при 1 поражении. На счету Уолтерса 26 побед (21 досрочно), 1 поражение и 1 ничья.

Порвал на ямайский флаг. Как Ломаченко победил Уолтерса

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