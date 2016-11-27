Стали известны все участники финала Гран-при в Марселе
После шестого этапа Гран-при в Саппоро стали известны имена российских фигуристов, которые примут участие в финале Гран-при в Марселе.
В женском одиночном катании выступят четыре россиянки - Евгения Медведева, Анна Погорилая, Елена Радионова, Мария Сотскова.
В парном катании Россию представят Евгения Тарасова/Владимир Морозов, а в танцах - Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев.
Финал Гран-при пройдет 7-11 декабря во французском Марселе.
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