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Стали известны все участники финала Гран-при в Марселе

Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии

После шестого этапа Гран-при в Саппоро стали известны имена российских фигуристов, которые примут участие в финале Гран-при в Марселе.

В женском одиночном катании выступят четыре россиянки - Евгения Медведева, Анна Погорилая, Елена Радионова, Мария Сотскова.

В парном катании Россию представят  Евгения Тарасова/Владимир Морозов, а в танцах -  Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев.

Финал Гран-при пройдет 7-11 декабря во французском Марселе.

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