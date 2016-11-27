Стали известны все участники финала Гран-при в Марселе

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Финальный этап Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2017/2018 пройдет в Японии Финальный этап серии Гран-при по фигурному катанию в следующем сезоне пройдет в японском городе Нагоя

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