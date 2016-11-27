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Александр Мостовой: «Спартак» и «Зенит» разыграют между собой чемпионский титул

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями в преддверии матча 15-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

- Если неделю назад я бы с уверенностью сказал, что «Краснодар» ну как минимум не проиграет, то после игры «быков» в Лиге Европы против «Зальцбурга» (1:1) такой прогноз давать я не буду. Давно мы не видели такой «Краснодар», ужасная игра, все сошлись на этом мнении, и никто не может понять, почему так случилось. Надеюсь, что Игорь Шалимов сумеет повлиять на то, что сейчас происходит с игрой команды.

Если «Зенит» уступит, то «Спартак» уйдет в отрыв в шесть очков? Тем не менее, чемпионская гонка продолжится, и вести ее будут только «Спартак» и «Зенит». Даже если питерцы завтра проиграют - шесть очков нельзя назвать большим отрывом, тем более в нашем чемпионате, где перерыв между двумя частями составляет почти четыре месяца...Все равно эти две команды разыграют между собой чемпионский титул, - цитирует Мостового Rusfootball.info. 

Напомним, что матч «Краснодар» - «Зенит» состоится сегодня в 19:00 мск. После 15 туров в активе «Спартака» 37 очков, у «Зенита» после 14 туров - 31.  

Матч

Краснодар - Зенит

Место и дата

27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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