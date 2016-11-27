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Шайба Григоренко не спасла «Колорадо» от поражения в матче с «Ванкувером»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ванкувер» по буллитам одержал победу над «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отличились Луи Эрикссон и Александр Барроуз. У хозяев отличились Михаил Григоренко и Джером Игинла. Победный буллит на счету Маркуса Гранлунда. Российский защитник «Колорадо» Федор Тютин отдал результативную передачу. 

После этого матча «Колорадо» занимает 13-е место в Западной конференции, «Ванкувер» идет на 11-й строчке.

Матч

Колорадо - Ванкувер - 2:3 Б. (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Эрикссон (Гранлунд, Хаттон), 3:46 (0:1). Григоренко (Сёдерберг, Дюшен), 31:15 (1:1). Берроуз (Хорват), 41:26 (1:2). Игинла (Тютин, Комо), 43:56 (2:2).

Победный буллит:

Гранлунд - 2:3.

Место и дата

27 ноября 06:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция

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