Шайба Григоренко не спасла «Колорадо» от поражения в матче с «Ванкувером»

«Ванкувер» по буллитам одержал победу над «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отличились Луи Эрикссон и Александр Барроуз. У хозяев отличились Михаил Григоренко и Джером Игинла. Победный буллит на счету Маркуса Гранлунда. Российский защитник «Колорадо» Федор Тютин отдал результативную передачу.

После этого матча «Колорадо» занимает 13-е место в Западной конференции, «Ванкувер» идет на 11-й строчке.