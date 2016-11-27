Россияне заняли два первых места на этапе Кубка Северной Америки по бобслею
Россияне Александр Касьянов, Алексей Зайцев, Алексей Пушкарев и Максим Белугин заняли первое место в четверках на этапе Кубка Северной Америки по бобслею в канадском Уистлере.
Второе место на пьедестале заняла еще одна российская четверка - Максим Андрианов, Петр Моисеев, Юрий Селихов, Илья Малых. Замкнул тройку экипаж из Швейцарии Петера Рико.
Еще один российский экипаж в составе Алексея Стульнева, Ильвира Хузина, Василия Кондратенко и Романа Кошелева финишировал четвертым.
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