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Россияне заняли два первых места на этапе Кубка Северной Америки по бобслею

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россияне Александр Касьянов, Алексей Зайцев, Алексей Пушкарев и Максим Белугин заняли первое место в четверках на этапе Кубка Северной Америки по бобслею в канадском Уистлере.

Второе место на пьедестале заняла еще одна российская четверка - Максим Андрианов, Петр Моисеев, Юрий Селихов, Илья Малых. Замкнул тройку экипаж из Швейцарии Петера Рико.

Еще один российский экипаж в составе Алексея Стульнева, Ильвира Хузина, Василия Кондратенко и Романа Кошелева финишировал четвертым. 

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