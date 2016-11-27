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Магомед Даудов: В глазах коллектива клуба и болельщиков «Терек» победил «Спартак». Премируем команду, как за выигрыш

Источник:  ФК «Терек»Комментарии

Президент «Терека» Магомед Даудов прокомментировал результат матча 15-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1).

- Итоговый счет матча 15-го тура чемпионата России между «Тереком» и «Спартаком» не отражает сути происходившего на поле. На протяжении всего матча «Терек» владел преимуществом и провел одну из лучших игр в сезоне, несмотря на то,что судья «красиво» сделал свою работу. В глазах коллектива клуба и болельщиков «Терек» сегодня победил. Именно такие матчи в исполнении родной команды нравятся болельщикам, когда футболисты проявляют характер и никто не отбывает номер на поле. Сегодня на поле была - КОМАНДА. За самоотверженную игру они заслуживают добрых слов и поощрения. Руководством клуба принято решение премировать команду, как за выигрышный матч. Молодцы, ребята!, - цитирует Даудова официальный сайт «Терека». 

Напомним, что единственный мяч на «Ахмат-Арене» забил защитник красно-белых Маурисио. Благодаря победе «Спартак» закончил первый круг лидером турнирной таблицы, имея в активе 37 очков, а грозненцы с 25-ю очками идут четвертыми.

В следующем туре подопечные Массимо Карреры отправятся в Самару, где 1 декабря сыграют с «Крыльями Советов», а «Терек» в этот же день примет «Краснодар». 

Матч

Терек - Спартак - 0:1 (0:1)

Голы

Маурисио 27 (0:1).

Состав

Терек: Городов, Анхель, Уциев, Семёнов, Роши, Мохаммади, Кузяев, Иванов (Мирзов, 49), Пирис, Митришев (Грозав, 46, Мбенг, 80), Балай

Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Ещенко, Фернандо, Мельгарехо (Ромуло, 75), Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Давыдов, 90)

Предупреждения:

Роши, 68; Балай, 87 - Кутепов, 10

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

26 ноября 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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