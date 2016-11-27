Магомед Даудов: В глазах коллектива клуба и болельщиков «Терек» победил «Спартак». Премируем команду, как за выигрыш

Президент «Терека» Магомед Даудов прокомментировал результат матча 15-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1).

- Итоговый счет матча 15-го тура чемпионата России между «Тереком» и «Спартаком» не отражает сути происходившего на поле. На протяжении всего матча «Терек» владел преимуществом и провел одну из лучших игр в сезоне, несмотря на то,что судья «красиво» сделал свою работу. В глазах коллектива клуба и болельщиков «Терек» сегодня победил. Именно такие матчи в исполнении родной команды нравятся болельщикам, когда футболисты проявляют характер и никто не отбывает номер на поле. Сегодня на поле была - КОМАНДА. За самоотверженную игру они заслуживают добрых слов и поощрения. Руководством клуба принято решение премировать команду, как за выигрышный матч. Молодцы, ребята!, - цитирует Даудова официальный сайт «Терека».

Напомним, что единственный мяч на «Ахмат-Арене» забил защитник красно-белых Маурисио. Благодаря победе «Спартак» закончил первый круг лидером турнирной таблицы, имея в активе 37 очков, а грозненцы с 25-ю очками идут четвертыми.

В следующем туре подопечные Массимо Карреры отправятся в Самару, где 1 декабря сыграют с «Крыльями Советов», а «Терек» в этот же день примет «Краснодар».