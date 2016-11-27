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В Эстерсунде на 1-м этапе микста побежит Подчуфарова, на последнем – Шипулин

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в Эстерсунде стартует первый этап Кубка мира по биатлону.

В первой гонке сезона – смешанной эстафете за сборную России выступят Ольга Подчуфарова (1-й этап), Татьяна Акимова (2-й этап), Максим Цветков (3-й этап), Антон Шипулин (4-й этап). Гонка начнется в 17.30 по московскому времени.

За сборную Норвегии в миксте выступят Марте Олсбю, Фанни Хорн-Биркеланд, Уле-Айнар Бьорндален и Йоханнес Бе, за сборную Германии – Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер, Бенедикт Долль и Арнд Пайффер, а за команду Франции – Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Фабьен Клод и Кентен Фийон-Майе.

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