ФОТО ДНЯ: Кубок конфедераций покинул Казань и направляется в редакцию «Советского спорта»

Жулио Баптиста посетит редакцию «Советского спорта», представит Трофей Кубка Конфедераций FIFA и от лица FIFA разыграет билеты на «Турнир чемпионов» среди наших читателей.

Двукратный обладатель Кубка Конфедераций FIFA в составе сборной Бразилии нападающий Жулио Баптиста, который 26 ноября в Казани принял участие в официальной жеребьевке турнира, 28 ноября представит Трофей победителей Кубка Конфедераций в нашей редакции и от лица FIFA разыграет два билета на матчи «Турнира чемпионов».

Напомним, что Кубок Конфедераций FIFA или «Турнир чемпионов» пройдет в России в 2017 году с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.