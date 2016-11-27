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Тесса Вирчу и Скотт Мойр: Мировые рекорды для нас не имеют значения

Андрей Симоненко
Источник:  Международный союз конькобежцевКомментарии

Олимпийские чемпионы 2010 года в танцах на льду, серебряные медалисты Игр-2014 в Сочи канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр, установившие два мировых рекорда на этапе «Гран-при» в Японии, заявили, что баллы для них имеют второстепенное значение. Цитаты фигуристов приводит официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Вирчу и Мойр, вернувшиеся в нынешнем сезоне в большой спорт после двухлетнего перерыва, на японском этапе «Гран-при» установили два мировых рекорда по набранным баллам — в коротком танце (79,47) и по сумме двух программ (195,84).

«Тесса и я никогда не обращали особого внимания на баллы, - сказал на пресс-конференции Мойр. - Конечно, здорово слышать, что мы побили мировой рекорд, но для нас это не имеет особого значения. Главное — это наше катание и ощущение того, что мы снова в обойме».

«Здорово, что мы вернулись, - добавила Вирчу. - Постараемся не сбавлять обороты в подготовке к финалу «Гран-при».

Финал «Гран-при» состоится в Марселе 8-11 декабря. Россию на нем представят четыре одиночницы (Евгения Медведева, Анна Погорилая, Елена Радионова и Мария Сотскова), одна спортивная пара (Евгения Тарасова/Владимир Морозов) и один танцевальный дуэт (Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев).

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