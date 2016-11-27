Владислав Радимов: Я очень рад, что мы не выиграли у «Балтики»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от домашнего матча 24-го тура ФНЛ с «Балтикой».

- Знаете, я сегодня скажу пародоксальную мысль: я очень рад, что мы этот матч сегодня не выиграли. Для многих наших игроков это будет уроком. Потому что с «Балтикой», которая идет на последнем месте, нужно выходить и играть с первых минут. У нас еще не столько мастерства, чтобы выходить и обыгрывать на голом классе. Нам сегодня шлепнуло по голове, и это на будущее нашим пацанам — на каждый матч нужно выходить, и неважно, с кем ты играешь.

Если судить по тому, на каком месте находится «Балтика», то это потеря очков.

- Оцените в целом первую часть сезона.

- Мы довольны тем количеством очков, которые мы набрали. Если в прошлом году к этому моменту у нас было 25 очков, то в этом — 32. Мы опробовали несколько схем, и ребята хорошо это воспринимали. Мы не летели, как в прошлом году, с шашками наголо. Могу отметить, что и тренерский штаб стал умнее, и ребятам во многом удавалось показывать тот футбол, который мы хотели видеть, - передает слова Радимова официальный сайт ФНЛ.

Встреча между «Зенитом-2» и «Балтикой» закончился вничью со счетом 1:1. У сине-бело-голубых отличился Павел Долгов, за калининградцев забил Александр Елисеев. На 26-й минуте нападающий петербуржцев Алексей Гасилин не реализовал пенальти.