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Макгрегор лишился титула чемпиона UFC в полулегком весе

Источник:  UFC.comКомментарии

Ирландский боец Конор Макгрегор лишился титула чемпиона UFC в полулегком весе, сообщает официальный сайт организации.

Теперь временный чемпион категории Жозе Алду станет полноправным чемпионом. Временный титул разыграют между собой Энтони Петтис и Макс Холлоуэй 10 декабря. 

После победы в Нью-Йорке над Эдди Альваресом Конор Макгрегор стал чемпионом UFC сразу в двух весовых категориях: легкой и полулегкой. Он стал первым бойцом в истории организации, кому это удалось. За карьеру в смешанных единоборствах ирландец потерпел только три поражения при 21 победе. Ранее Макгрегор заявил, что берет паузу и не проведет больше ни одного боя до 2017 года. 

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