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ВИДЕО ДНЯ: «Черный, иди на..., обезьяна!» Игрок «Амкара» обвинил защитника «Арсенала» в расизме

Андрей Ефимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Амкара» Секу Конде рассказал об инциденте во время матча 15-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала», особо отметив расистское оскорбление в адрес своего партнера по команде Фегора Огуде со стороны защитника соперников Дмитрия Айдова.

Напомним, что встреча между «Амкаром» и «Арсенаом» завершилась со счетом 1:0 в пользу пермской команды.



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