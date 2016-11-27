ВИДЕО ДНЯ: «Черный, иди на..., обезьяна!» Игрок «Амкара» обвинил защитника «Арсенала» в расизме

Защитник «Амкара» Секу Конде рассказал об инциденте во время матча 15-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала», особо отметив расистское оскорбление в адрес своего партнера по команде Фегора Огуде со стороны защитника соперников Дмитрия Айдова.

Напомним, что встреча между «Амкаром» и «Арсенаом» завершилась со счетом 1:0 в пользу пермской команды.





