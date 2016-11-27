Александр Бубнов: После победы над «Баварией» «Ростов» должен брать свое в матче с «Анжи»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 15-го тура РФПЛ «Ростов» - «Анжи».

- После такой победы над «Баварией» да у себя дома ростовчане должны брать свое. Тем более у «Анжи» случился непонятный спад — у команды Врбы проблемы во всех линиях. Несмотря на матч в середине недели, ресурсы у ростовчан имеются, в ограниченных дозах можно и ротацию провести. Прогноз - 2:0 в пользу «Ростова», - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним. что матч состоится сегодня в 16:30 мск. После 14 туров «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РФПЛ, «Анжи» - десятое.