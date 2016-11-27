Сергей Яновский: Смерть Елисеева шокирует. Это удар, который никак нельзя понять

Главный тренер спортивной сборной России по шахматам Сергей Яновский прокомментировал смерть российского гроссмейстера Юрия Елисеева.

- Я очень хорошо знал Юрия, он был очень талантливым шахматистом, очень светлым мальчиком, его всегда любили в коллективе. При этом совершенно самобытным. Юра всегда искал необычные пути во всем, необычные решения были ему очень свойственны. Он был одним из самых талантливых молодых гроссмейстеров России. Это очень тяжелая утрата, и совершенно не находится слов, когда такие молодые люди уходят в расцвете сил, настолько не укладывается в голове. Все шахматисты просто шокированы, это удар, который никак нельзя понять.

И при этом Юра был бескорыстным человеком, очень любящим шахматы. И какой-то прагматизм, свойственный его ровесникам, которые иногда свой талант стараются воплотить в определенные материальные блага, у него отсутствовал, он был готов бесплатно играть за свои команды. Материальные блага для него находились на втором месте, он очень любил искусство и красоту шахмат, - цитирует Яновского «Р-Спорт».

Напомним, что в Москве в возрасте 20 лет погиб российский гроссмейстер, экс-чемпион России по классическим шахматам Юрий Елисеев.