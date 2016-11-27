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В правоохранительных органах Москвы подтвердили смерть гроссмейстера Елисеева

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

В правоохранительных органах Москвы подтвердили гибель гроссмейстера Юрия Елисеева.

- Молодой человек упал с 12-го этажа, по предварительным данным, перелезая на балкон соседней квартиры. Инцидент произошел в доме 16, корп. 1 на Пятницком шоссе накануне в 23:30 мск. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили ТАСС в правоохранительных органах. 

Ранее о гибели 20-летнего спортсмена сообщил его близкий друг Даниил Дубов.

Елисеев становился чемпионом мира среди кадетов 2012 года. В 2013 году получил звание гроссмейстера. Он выиграл чемпионат России по классическим шахматам в возрасте 16 лет. В мировом рейтинге Международной шахматной федерации юный спортсмен занимал 212-е место.

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