В правоохранительных органах Москвы подтвердили смерть гроссмейстера Елисеева

В правоохранительных органах Москвы подтвердили гибель гроссмейстера Юрия Елисеева.

- Молодой человек упал с 12-го этажа, по предварительным данным, перелезая на балкон соседней квартиры. Инцидент произошел в доме 16, корп. 1 на Пятницком шоссе накануне в 23:30 мск. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее о гибели 20-летнего спортсмена сообщил его близкий друг Даниил Дубов.

Елисеев становился чемпионом мира среди кадетов 2012 года. В 2013 году получил звание гроссмейстера. Он выиграл чемпионат России по классическим шахматам в возрасте 16 лет. В мировом рейтинге Международной шахматной федерации юный спортсмен занимал 212-е место.

