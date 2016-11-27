Гальченюк, Шварц и Кросби — три звезды дня в НХЛ

Форвард «Монреаль Канадиенс» Алекс Гальченюк, забросивший победную шайбу в мачте с «Детройтом» (2:1 ОТ), был признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге.

Второй звездой дня стал нападающий «Сент-Луиса» Джаден Шварц, забросивший две шайбы во встрече против «Минесоты» (4:3 Б). Третьей звездой был признан нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, точным броском за 14 секунд до финальной сирены сравнявший счет в матче с «Нью-Джерси» (4:3 ОТ).