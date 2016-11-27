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Ахмедов победил Ноука на турнире UFC Fight Night 101

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В Сиднее (Австралия) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 101. В главном поединке Роберт Уиттакер в первом раунде техническим нокаутом победил Дональда Брунсона.

UFC Fight Night 101

Роберт Уиттакер победил Дональда Брунсона техническим нокаутом в первом раунде

Эндрю Холбрук победил Джека Мэттьюза раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29)

Омари Ахмедов победил Кайла Ноука единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28)

Александр Волкановски победил Юсуке Касуя техническим нокаутом во втором раунде

Тайсон Педро победил Халила Раунтри удушающим приёмом в первом раунде

Даниэль Тэйлор победил Сео Хи Хам раздельным решением судей (30-27, 30-27, 28-29)

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