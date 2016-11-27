Ахмедов победил Ноука на турнире UFC Fight Night 101
В Сиднее (Австралия) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 101. В главном поединке Роберт Уиттакер в первом раунде техническим нокаутом победил Дональда Брунсона.
UFC Fight Night 101
Роберт Уиттакер победил Дональда Брунсона техническим нокаутом в первом раунде
Эндрю Холбрук победил Джека Мэттьюза раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29)
Омари Ахмедов победил Кайла Ноука единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28)
Александр Волкановски победил Юсуке Касуя техническим нокаутом во втором раунде
Тайсон Педро победил Халила Раунтри удушающим приёмом в первом раунде
Даниэль Тэйлор победил Сео Хи Хам раздельным решением судей (30-27, 30-27, 28-29)
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