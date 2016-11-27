Алишер Усманов переизбран на пост главы Международной федерации фехтования

Действующий президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов переизбран на пост главы организации на новый четырехлетний срок.

«Алишер Усманов выбран президентом Международной федерации фехтования общим согласием всех делегатов. По регламенту, если на пост претендует один кандидат, то голосование не проводится», - сообщили ТАСС в пресс-службе FIE.

Российский бизнесмен Усманов возглавляет Международную федерацию фехтования с 2008 года. Он являлся единственным кандидатом на пост главы организации.