Противостояние Беслана Афашагова и Руслана Керимова пройдет в андеркате боя Харитонов-Беззера
3 декабря в Екатеринбурге Победитель Гран-при «Кубок Черного моря», 26-летний Беслан Афашагов (Нальчик) и чемпион Южного Федерального округа по ММА 23-летний Руслан Керимов (Новороссийск) сойдутся в противостоянии за право назваться победителем турнира PRIME SELECTION -2016 в весовой категории до 66 кг.
Финальный бой ранее был перенесен из-за травмы Керимова, и пройдет в рамках турнира MixFace, в андеркарте боя Сергея Харитонова и бразильца Франциссо Сандро да Силва Беззеры.
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