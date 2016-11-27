Сборная России в полном составе вышла в финал чемпионата мира по ММА в Макао

В китайском Макао стартовал чемпионат мира по ММА. По результатам первого соревновательного дня сборная России в полном составе вышла в финал чемпионата мира. В финальных боях чемпионата мира, которые пройдут 28 ноября, встретятся.

до 61.2 кг: Нурмагомедов Омар (Россия) - Микитенко Артур (Чехия);

до 65. 8 кг: Тайгибов Курбан (Россия) - Велиев Эльнур (Украина);

до 70. 3 кг: Рамазанов Мурад (Россия) - Ли Ченг (Китай);

до 77.1 кг: Расулов Алибег (Россия) - Дазаев Гойти (Казахстан);

до 84 кг: Хирамагомедов Гамзат (Россия) - Гезалов Идрис (Украина);

до 93 кг: Анкалаев Магомед (Россия) - Лау Роберт (Герминия);

свыше 93 кг: Исагаджиев Амирхан (Россия) - Сулейманов Алимхан (Казахстан).

Исполнительный директор Союза ММА России Татьяна Щетинина прокомментировала промежуточные итоги: «Первый соревновательный день чемпионата мира продемонстрировал очень высокий уровень подготовки спортсменов из всех стран-участников. Все ребята из нашей национальной сборной подошли к чемпионату в прекрасной форме. Подводить итоги рано, но уже есть основания говорить, что мы медленно, но верно движемся в подтверждении статуса одной из сильнейших команд мира.»