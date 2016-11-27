Юрий Газинский: «Краснодар» не слабее «Зенита»
Полузащитник «Краснодара»
Юрий Газинский поделился ожиданиями от матча 15-го тура РФПЛ против «Зенита».
— Нам нужно абстрагироваться от того, кто нам будет
противостоять. Не надо думать, мол, мы встречаемся с «Зенитом», а это один из
лидеров чемпионата России. Мы ничуть не слабее, у нас тоже хорошая команда, мы
играем дома, при своих болельщиках и должны стремиться только к победе, —
приводит слова Газинского официальный сайт «Краснодара».
Напомним, матч «Краснодар» - «Зенит» пройдет 27 ноября в
Краснодаре и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию
встречи.
Последний матч между этими командами завершился нулевой ничьей. «Зенит» с 31 очком идет на втором месте в РФПЛ, «Краснодар» с 24 очками занимает пятую строчку.
Матч
Место и дата
27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция