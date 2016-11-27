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Анна Погорилая: Финал Гран-при в Марселе будет напоминать мини-чемпионат России

Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии

Россиянка Анна Погорилая, выигравшая этап Гран-при в Саппоро, поделилась ожиданиями в преддверии финала Гран-при в Марселе. 

- Мы вчера с Машей Сотсковой подумали, что это будет мини-чемпионат России, потому что четыре наших девочки выступят в Марселе. В остальном я не думаю, что финал особо отличается от других соревнований. Надо хорошо подготовиться и все сделать. 

 Я рада за российскую сборную, но сейчас лучше об этом не думать и не накручивать себя, - цитирует Погорилую официальный сайт ФФККР.  

Напомним, что в женском одиночном катании выступят четыре россиянки - Евгения Медведева, Анна Погорилая, Елена Радионова, Мария Сотскова. В парном катании Россию представят  Евгения Тарасова/Владимир Морозов, а в танцах -  Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев.

Финал Гран-при пройдет 7-11 декабря во французском Марселе. 

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