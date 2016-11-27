Вартанян победил Шаблия на турнире ACB 49
В Ростове-на-Дону состоялся турнир по смешанным единоборствам ACB 49, в главном поединке которого Эдуард Вартанян встречался с Александром Шаблием.
По итогам боя победа судейским решением досталась Вартаняну.
Бонусы в размере 5000 долларов на турнире ACB 49: Ростовкая Сечь получили:
Лучший сабмишн - Энтони Леоне (США)
Лучший нокаут - Александр Педусон (Россия)
Бой вечера - Эдуард «Львиное сердце» Вартанян (Россия) vs Александр «Пересвет» Шаблий (Россия).
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