«Крылья Советов» и «Томь» сыграют на заснеженном поле с красной разметкой
Матч между «Крыльями Советов» и «Томью»в рамках 15-го тура РФПЛ состоится на заснеженном поле в Самаре.
«Снегопад усилился. Но поле в очередной раз работники практически расчистили. Нанесена красная разметка», - сообщает твиттер самарцев.
Снегопад усилился. Но поле в очередной раз работники практически расчистили. Нанесена красная разметка. pic.twitter.com/2YY2BDiQng— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 27 ноября 2016 г.
Матч состоится сегодня в 14:00 мск. После 14 туров «Томь» занимает 14-е место в чемпионате России, «Крылья Советов» расположились на 16-й строчке.
Матч
Состав
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Родич, Надсон, Ятченко, Башкиров, Молло, Ткачёв, Корниленко, Паскуато
Томь: Коченков, Яблонски, Жиров, Тишкин, Дудиев, Ковальчук, Голышев, Попов, Баляйкин, Комбаров, Касьян
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
27 ноября 14:00, Металлург, Текстовая трансляция