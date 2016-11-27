Валерий Каменский: Решение по Назарову и Скудре будет вынесено до следующей игры

Глава Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Валерий Каменский рассказал, как лига отреагирует на удаление до конца матчей главного тренера «Нефтехимика» Андрея Назарова и наставника «Торпедо» Петериса Скундры.

Напомним, Назаров был удален до конца матча в игре с «Сибирью», а Скудра - с минским «Динамо».

«Должны прислать рапорт, документы уже собираются к заседанию, будет вынесено решение строго по регламенту. Решение будет вынесено до следующей игры. Что грозит Назарову и Скудре? В регламенте все прописано, берется все не из головы, а строго в соответствии с утвержденным регламентом лиги», - цитирует Каменского «Чемпионат».

Ранее главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов сообщил, что обоим специалистам, согласно дисциплинарному регламенту КХЛ, должна быть выписана дисквалификация до трех игр, а также денежный штраф.