«Арсенал» готовится к матчу с «Рубином» в Казани
Тульский «Арсенал» начал подготовку к гостевой встрече 16-го тура чемпионата России с «Рубином».
Накануне после игры в Перми с «Амкаром» (0:1) команда Сергея Кирьякова вылетела в столицу Татарстана.
«К сожалению, в данный момент в Туле нет условий для подготовки. Руководство ПФК «Арсенал» провело сложные переговоры с руководством ФК «Рубин», в результате чего была достигнута договоренность о проведении двух тренировок на поле Центрального стадиона Казани», - говорится на официальном сайте «оружейников».
Матч «Рубин» - «Арсенал» пройдет в среду, 30 ноября. Начало - в 19:00 мск.
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