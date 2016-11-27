Руслан Камболов: Установку тренера выполнили

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов прокомментировал ничью с ЦСКА (0:0) в 15-м туре РФПЛ.

- Какие разговоры в раздевалке после матча? Как ребята оценили эту игру?

- Тренер похвалил всех, сказал, что молодцы, сыграли организованно. В принципе, как он просил, может, не на сто процентов, но выполнили установку тренера. Главное, конечно, была оборона, - сказал хавбек.

- В целом, едете в Казань с положительным эмоциональным багажом?

- Думаю, да. Думаю, и болельщики были довольны содержанием игры. Второй тайм в атаке лучше провели. В обороне не скажу, что идеально, но много что получалось.