Руслан Камболов: Установку тренера выполнили
Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов прокомментировал ничью с ЦСКА (0:0) в 15-м туре РФПЛ.
- Какие разговоры в раздевалке после матча? Как ребята оценили эту игру?
- Тренер похвалил всех, сказал, что молодцы, сыграли организованно. В принципе, как он просил, может, не на сто процентов, но выполнили установку тренера. Главное, конечно, была оборона, - сказал хавбек.
- В целом, едете в Казань с положительным эмоциональным багажом?
- Думаю, да. Думаю, и болельщики были довольны содержанием игры. Второй тайм в атаке лучше провели. В обороне не скажу, что идеально, но много что получалось.
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Березуцкий В., Щенников, Фернандес, Натхо, Тошич (Дзагоев, 69), Миланов, Головин, Вернблум, Чалов (Траоре, 70)
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Набиуллин, Бурлак, Санчес, Камболов (Оздоев, 86), Гарсия (Бауэр, 90), Мвила, Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Девич, 69)
Предупреждения:
Щенников, 46; Вернблум, 73 - Санчес, 30; Рочина, 46; Рыжиков, 90
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
26 ноября 14:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция