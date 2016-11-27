Александр Бубнов: В матче «Краснодар» - «Зенит» ставлю на ничью

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 15-го тура РФПЛ «Краснодар» - «Зенит».

- Изначально хотел поставить на «Краснодар», но после сегодняшнего выступления южан в Лиге Европы в подобном исходе серьезно засомневался. А когда испытываешь большие сомнения, следует поставить на ничью. Прогноз - 1:1, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, матч «Краснодар» - «Зенит» пройдет 27 ноября в Краснодаре и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Последний матч между этими командами завершился нулевой ничьей. «Зенит» с 31 очком идет на втором месте в РФПЛ, «Краснодар» с 24 очками занимает пятую строчку.