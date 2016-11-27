Александр Бубнов: «Крыльям Советов» во что бы то ни стало нужно обыгрывать «Томь»
Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 15-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Томью».
«Прогноз: 1:0. «Томь» добилась ничьей в Грозном, но находящимся в критической ситуации «Крыльям Советам» во что бы то ни стало нужно обыгрывать конкурента по борьбе за выживание. Самарцы в целом покласснее соперника, к тому же играют дома», - сказал Бубнов.
Игра начнется сегодня в Самаре в 14:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Состав
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Таранов, Родич, Надсон, Ятченко, Башкиров, Молло, Ткачёв, Корниленко, Паскуато
Томь: Коченков, Яблонски, Жиров, Тишкин, Дудиев, Ковальчук, Голышев, Попов, Баляйкин, Комбаров, Касьян
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
27 ноября 14:00, Металлург, Текстовая трансляция
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