«ПСЖ» предложит «Липерпулю» за Лаллану 40 млн фунтов

«ПСЖ» в зимнее трансферное окно попытается приобрести у «Ливерпуля» полузащитника Адама Лаллану, сообщает The Sun.

По данным издания, за 28-летнего атакующего хавбека клуб из Парижа готов выложить 40 млн фунтов стерлингов.

Самому же Лаллане «ПСЖ» готов платить 200 тыс фунтов в неделю - это втрое больше его нынешней зарплаты.

В этом сезоне игрок в 11 матчах английской премьер-лиги забил три мяча и отдал пять результативных передач.