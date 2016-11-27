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«ПСЖ» предложит «Липерпулю» за Лаллану 40 млн фунтов

Источник:  The SunКомментарии

«ПСЖ» в зимнее трансферное окно попытается приобрести у «Ливерпуля» полузащитника Адама Лаллану, сообщает The Sun.

По данным издания, за 28-летнего атакующего хавбека клуб из Парижа готов выложить 40 млн фунтов стерлингов.

Самому же Лаллане «ПСЖ» готов платить 200 тыс фунтов в неделю - это втрое больше его нынешней зарплаты.

В этом сезоне игрок в 11 матчах английской премьер-лиги забил три мяча и отдал пять результативных передач.

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