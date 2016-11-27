Этот день в истории. Александру Кержакову - 34!

Сегодня, 27 ноября, футболисту «Зенита» и сборной России Александру Кержакову исполняется 34 года.

Кержаков является воспитанником СДЮШОР «Зенит», он присоединился к петербуржцам в конце 2000 года, а 10 марта 2001 года дебютировал в составе команды.

В 2006 году Кержаков перешел в испанскую «Севилью», за которую отыграл всего сезон. В 2008 году вернулся в Россию и перешел в московское «Динамо». За бело-голубых нападающий отыграл один сезон, после чего вернулся в «Зенит». В 2016 году Кержаков полгода провел в аренде в швейцарском «Цюрихе» и стал обладателем Кубка Швейцарии. Летом футболист снова вернулся в Санкт-Петербург.

В общей сложности форвард провел к настоящему моменту 379 матчей за «Зенит», в которых забил 163 мяча и сделал 63 результативные передачи. Кержаков вместе с петербуржцами трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В составе «Севильи» Кержаков выигрывал Кубок УЕФА, был обладателем Кубка и Суперкубка Испании. С «Динамо» Кержаков выигрывал бронзовые медали чемпионата России.

За национальную команду нападающий провел 91 матч и забил 30 мячей. Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола).