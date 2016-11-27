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Алексис Санчес может сменить Англию на Китай

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес рассматривает возможность продолжения карьеры в одном из китайских клубов, сообщает The Sun.

По данным издания, переговоры 27-летнего чилийского форварда с «канонирами» о продлении контракта, истекающего в 2018 году, зашли в тупик. Причина этого - финансовые запросы Санчеса, который хочет увеличения зарплаты с нынешних 130 тыс до 250 тыс фунтов стерлингов в неделю.

В Китае же, по словам представителей футболиста, чилийцу готовы платить 300 тыс фунтов в неделю.

В этом сезоне Санчес в 12 матчах английской премьер-лиги забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

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