«Бавария» заключила новый контракт с Рибери
«Бавария» заключила новый контракт с полузащитником Франком Рибери, сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение с 33-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2018 года. Предыдущий контракт действовал до конца сезона-2016/17.
Рибери выступает за «Баварию» с 2007 года, он провел за немецкий клуб 333 матча и забил 108 мячей. В составе «Баварии» он шесть раз выигрывал чемпионат страны, пять раз - Кубок, три раза - Суперкубок Германии, был победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.
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