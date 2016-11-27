«Спартак» подписал нападающего Стэплтона
«Спартак» подписал контракт с американским нападающим Тимом Стэплтоном, сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 34-летним форвардом рассчитано до конца сезона.
Этот сезон Стэплтон начал в шведском «Ферьестаде» и набрал 4 (1+3) очка в 20 матчах. В КХЛ форвард известен по выступлениям за минское «Динамо», «Ак Барс», «Нефтехимик» и магнитогорский «Металлург». Всего в КХЛ он провел 176 матчей, в которых он набрал 109 (62+47) очков.
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