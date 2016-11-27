Елисеев выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Бейтостолене, Малышко - второй
Российский биатлонист Матвей Елисеев одержал победу во втором спринте на этапе Кубка IBU в норвежском Бейтостолене.
Второе место занял еще один россиянин Дмитрий Малышко. Оба россиянина допустили по одному промаху.
Тройку замкнул норвежец Хенрик Л'Абе-Лунн.
Кубок IBU
Бейтостолен (Норвегия)
Спринт, 10 км. Мужчины
1. Матвей Елисеев (Россия) — 26.16,8 (1)
2. Дмитрий Малышко (Россия) +3,2 (1)
3. Хенрик Л'Абе-Лунн (Норвегия) +1.15,9 (4)
9. Семен Сучилов (Россия) +1.51,2 (2)
11. Алексей Волков (Россия) +1.57,4 (3)
17. Петр Пащенко (Россия) +2.22,6 (3)
22. Алексей Слепов (Россия) +2.33,2 (4)
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