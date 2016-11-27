Елисеев выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Бейтостолене, Малышко - второй

Малышко и Елисеев включены в состав сборной России на первый этап Кубка мира в Эстерсунде

Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Дмитрий Малышко выступят на этапе Кубка мира в Эстерсунде, сообщает официальный сайт СБР.