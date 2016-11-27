Андрианова: Россиянки доминировали во всех встречах ЧМ

Женская сборная России по керлингу во главе со скипом Викторией Моисеевой выиграла чемпионат Европы.

-- Девчонки – молодцы! Они заслужили это золото, сыграли классно, -- заявила агентству «Р-Спорт» тренер национальной сборной России Ольга Андрианова. -- Я никогда не видела Виту (Моисееву) такой спокойной и уверенной. Девчонки много работали, очень долго шли к этому успеху. Они перепробовали себя во всех направлениях, выступали в разных командах.

Играли настолько ровно – с первой игры и до последней. Они доминировали во всех встречах, причем эмоционально. Технические ошибки были, но ошибались все команды. Я вижу, что практически не осталось взрослых опытных спортсменов в других сборных. Там играют ровесники наших игроков, и это очень здорово, значит, у сборной России хорошая перспектива. У нас в России очень сильная и хорошая команда, если даже заменив первую команду на вторую, показали такой замечательный результат. Значит, мы на верном пути».

Женская сборная России на турнире в Шотландии завоевала право выступить на чемпионате мира 2017 в Пекине.