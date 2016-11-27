Юсупов пропустит матчи с «Краснодаром» и «Уфой»
Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов из-за травмы пропустит ближайшие встречи своей команды, сообщает «Чемпионат».
По данным издания, у игрока поврежден голеностоп, и он не примет участия в сегодняшнем выездном матче 15-го тура РФПЛ с «Краснодаром» и домашней игре 16-го тура с «Уфой», которая пройдет 30 ноября.
В нынешнем сезоне Юсупов в восьми матчах чемпионата России забил один мяч.
Матч
Место и дата
27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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