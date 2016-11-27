Тарас Бурлак: У ЦСКА некий спад, и с ними можно было играть и выигрывать

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак поделился впечатлениями от матча 15-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:0).

- Думаю, в целом все довольны, что сыграли вничью. Но есть какое-то чувство, что могли, наверно, выиграть. Во втором тайме, я считаю, лучше играли, чем ЦСКА, было создано достаточно моментов. Но с учётом того, что в первом тайме лучше играл ЦСКА, наверно, закономерный результат. Во втором тайме, в принципе, много моментов у нас было. Саму и Рочина отскакивали, получали мяч, разворачивались. Наверно, это тренер и требовал – посмелее играть в атаке, что нам, в принципе, удалось.



Стабильность у ЦСКА присутствует, состав практически не меняется, все друг друга знают. В последние годы чемпионами становились, играют в Лиге Чемпионов. Сейчас, я считаю, у них некий спад, и с ними можно было играть и выигрывать, - цитирует Бурлака официальный сайт «Рубина».

После 15-го тура ЦСКА набрал 26 очков и по-прежнему занимает третье место, у команды из Татарстана - 20 очков и девятая строчка. В следующем туре ЦСКА 30 ноября примет «Оренбург», а «Рубин» в тот же день сыграет дома с «Арсеналом».