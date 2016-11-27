Вратарь «Томи» Коченков удален в матче с «Крыльями Советов»

Голкипер «Томи» Антон Коченков получил прямую красную карточку в проходящем в эти минуты в Самаре матче 15-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов».

На 27-й минуте первого тайма Коченков сбил за пределами своей штрафной нападающего самарцев Кристиана Паскуато, за что был удален с поля.

Сразу после этого тренерский штаб томичей произвел замену: вместо полузащитника Павла Голышева в игру вступил вратарь Алексей Солосин.

Хозяева поля ведут со счетом 1:0. Мяч забил Сергей Корниленко.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.