Вратарь «Томи» Коченков удален в матче с «Крыльями Советов»
Голкипер «Томи» Антон Коченков получил
прямую красную карточку в проходящем в эти минуты в Самаре матче 15-го тура
РФПЛ с «Крыльями Советов».
На 27-й минуте первого тайма Коченков сбил за пределами своей штрафной нападающего самарцев Кристиана Паскуато, за что был удален с поля.
Сразу после этого тренерский штаб томичей произвел замену: вместо полузащитника Павла Голышева в игру вступил вратарь Алексей Солосин.
Хозяева поля ведут со счетом 1:0. Мяч забил Сергей Корниленко.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Крылья Советов - Томь - 3:0 (1:0)
Голы
Корниленко 9 (1:0). Молло 69 (2:0). Молло 79 (3:0).
Состав
Крылья Советов: Лория, Таранов, Надсон, Родич (Божин, 81), Ятченко, Цаллагов, Башкиров (Зинков, 87), Молло, Ткачёв (Чочиев, 85), Паскуато, Корниленко
Томь: Коченков, Яблонски, Дудиев (Кудряшов, 62), Жиров, Тишкин, Комбаров, Ковальчук, Попов, Баляйкин, Голышев (Солосин, 30), Касьян (Самодин, 78)
Предупреждения:
Удаления:
нет - Коченков, 27
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
27 ноября 14:00, Металлург, Текстовая трансляция