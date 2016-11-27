«Зенит» обыграл «Енисей» и одержал вторую победу подряд в Единой лиге ВТБ
«Зенит» в матче
регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победил на выезде «Енисей» со счетом 100:75.
Счет по четвертям: 29:19;
26:25; 21:19; 24:12.
Самым результативным игроком в составе петербуржце стал
Райан Тулсон, в его активе 24 очка. У красноярцев 20 очков набрал Том Тэйлор.
Напомним, следующий матч в лиге ВТБ петербуржцы проведут 11
декабря дома против «Уникса», красноярцы 4 декабря примут «Калев».
«Зенит» с 13 очками идет на третьем месте в Единой лиге ВТБ, «Енисей» с 11 очками занимает восьмую строчку.
Матч
Место и дата
05 марта , СК Юбилейный, Онлайн-трансляция
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