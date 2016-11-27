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«Зенит» обыграл «Енисей» и одержал вторую победу подряд в Единой лиге ВТБ

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победил на выезде «Енисей» со счетом 100:75.

Счет по четвертям: 29:19; 26:25; 21:19; 24:12.

Самым результативным игроком в составе петербуржце стал Райан Тулсон, в его активе 24 очка. У красноярцев 20 очков набрал Том Тэйлор.

Напомним, следующий матч в лиге ВТБ петербуржцы проведут 11 декабря дома против «Уникса», красноярцы 4 декабря примут «Калев».

«Зенит» с 13 очками идет на третьем месте в Единой лиге ВТБ, «Енисей» с 11 очками занимает восьмую строчку.

Матч

Зенит - Енисей

Место и дата

05 марта , СК Юбилейный, Онлайн-трансляция

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